عبدالمنعم سعيد: الفترة المقبلة ستكون للاستثمار وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030

كشف المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ عبدالمنعم سعيد، عن إمكانية تأثير الحكومة الجديدة، التي يمكن أن يتم تشكيلها على انخفاض الأسعار، لافتًا إلى أن انخفاض أسعار السلع والمنتجات، يتوقف على الإنتاجية والتنافسية.

تحقق أهداف استراتيجية مصر 2030

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المأمول هو تحقيق انطلاقة كبيرة تبني على ما فات وتحقق أهداف استراتيجية مصر 2030.

ولفت المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ عبد المنعم سعيد، إلى أن المرحلة الماضية كانت للبناء تحتاج للمهندسين، أما الفترة المقبلة فستكون للتشغيل والاستثمار.

وأكد أنه في العشر سنوات الأخيرة وصلت مصر إلى عبء 20 مليون نسمة إضافية، ولكن انخفض معدل النمو السكاني إلى 1.4، مشيرًا إلى أنه مع الخطوات نحو التقدم يتراجع معدل النمو السكاني، وحينها نوعية الحياة تكون أفضل من حيث التعليم والصحة.