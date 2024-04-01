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دراما المتحدة

كل ما تريد معرفته عن الاستثمار في أذون الخزانة.. العائد يصرف مقدما

كتب:

منة العشماوي
08:43 م | الإثنين 01 أبريل 2024
العائد على أذون الخزانة

العائد على أذون الخزانة

الاستثمار في أذون الخزانة، من الأمور التي ربما لا يعلم الكثيرون عنها، إذ أنها أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، توكل وزارة المالية فيها البنك المركزي المصري لإدارتها وطرحها من أجل الإنفاق على أبواب الموازنة العامة مثل الأجور والدعم والمزايا الاجتماعية، ويمكن للأفراد والشركات والبنوك الاستثمار بها.

وتتوفر أذون الخزانة بـ4 مدد، آجال الـ3 أشهر والـ6 أشهر والـ9 أشهر والعام، ويتم طرحها بنظام المزاد، ويكون مرتين في الأسبوع «الخميس والأحد»، ويكون هناك عروض مقدمة من قبل الشركات والبنوك، والمقبولة من البنك المركزي، ويتغير العائد على حسب العروض.

الاستثمار في أذون الخزانة

ويصل العائد حاليًا في أذون الخزانة 26.001%، ويمكن الحصول على أذون الخزانة بداية من 25 ألف جنيه أو مضاعفاتها من البنوك، ويعمل الشخص على التقدم بطلب لخدمة العملاء بالاكتتاب في أذون الخزانة والاختيار بين 3 أو 6 أو 9 أشهر  أو عام، ويعمل بعد ذلك البنك على تسليم العروض للمركزي المصري وعند الموافقة يتم على الفور صرف العائد مقدمًا، وذلك في اليوم التالي.

الاستثمار من عائد أذون الخزانة

وعوائد أذون الخزانة يكون عليها ضرائب إذ أن يتم خصم 20% من العائد عند نهاية مدة الاستحقاق للمصريين ويكون 10% للأجانب، ويعمل البعض على تعويض ذلك الخصم من خلال شراء الذهب أو الشهادات أو الأسهم بقيمة العائد عند الحصول عليها مقدمًا ما يعد استثمار متميز كونه يكون لدى العميل استثمار وأيضًا قيمة أمواله والحصول عليها في مدة قليلة أي يمكن استخدامه في شيء آخر.

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