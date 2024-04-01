أعلى عائد على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري.. تصل إلى 17%

يتيح البنك الأهلي المصري شهادات استثمار ذات عوائد مختلفة، إلا أنّ أعلى عائد على شهادات الاستثمار كان من نصيب شهادة الاستثمار (ب) التي يقدمها البنك، حيث يمكن شراء الشهادة فئات 500 جنيه ومضاعفاتها.

وتستعرض السطور التالية معلومات عن أعلى عائد على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري، كما يلي.

معلومات عن شهادة الاستثمار

- الشهادة لمدة عام.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- سعر العائد 14%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

- يجوز الاقتراض بضمان الشهادات من فروع المصرف وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- يتم صرف العائد على الشهادة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

شهادة الاستثمار ب الثلاثية

- لمدة 3 سنوات.

- عائد 17%.

- دورية صرف العائد ربع سنوي.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.