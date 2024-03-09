«التضامن»: دور كبير لذوي الهمم في تحقيق استراتيجية مصر 2030

قال الدكتور حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة الأخيرة شهدت تضافرا لجهود الجهات المختلفة في الدولة من أجل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ذوو الهمم لديهم قدرة لرسم صورة ذهنية أمام العالم

وأوضح حسن مصطفى، أن ذوي الهمم لديهم قدرة لرسم صورة ذهنية أمام العالم كله تؤكد أن الدولة المصرية لا يوجد بها أي فئات مُهمشة، كما أن لهم دورًا كبيرا في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن المواطن المصري قادر على القيام بالمٌعجزات مهما كانت الصعوبات، مشيرا إلى أن الوزارة تٌشيد بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني في تمكين ودعم ذوي الإعاقة.

وقالت الدكتورة سحر الألفي، ممثل وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة لديها مشروعات متنوعة في إطار دعم الأشخاص ذوي الإعاقة منها برامج تدريب للمدرسين لمعرفة الطريقة السليمة للتعامل مع الطلاب ذوي الهمم، فضلا عن توفير الدعم النفسي اللازم.

تدريبات للأسر لتعريفهم بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت «الألفي»، أن برامج الوزارة تشمل تدريبات للأسر لتعريفهم على الطريقة السليمة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تطوير المناهج الدراسية وتوفير الآليات اللازمة من أجل تيسير العملية التعليمية عليهم.

ولفتت ممثل وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك فعاليات مختلفة لزيادة الوعي بذوي الإعاقة، فضلا عن صندوق الدعم المادي لأسر الطلاب من أجل تكاليف العلاج وغيره.