أعلنت هيئة المساحة المصريّة، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، بالتزامن مع إعلان موعد أذان الفجر في جميع المحافظات، طبقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

وأكدت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، يحين الساعة 6 و13 دقيقة، مع استمرار حالة الطوارئ في جميع المساجد، مع قيام صلاة التهجد والاعتكاف في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، يحين موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024، في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة، مع انطلاق مدفع الإفطار.

موعد الإفطار في الإسماعيلية اليوم السبت 6-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، عن موعد الإفطار اليوم السبت 6-4-2024، في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة، مع انطلاق أذان المغرب في نفس الموعد.

ووجه الشيخ إسماعيل أحمد وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، باستمرار حالة الطوارئ، وبدء التجهيز لساحات صلاة العيد مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك.