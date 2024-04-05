أفضل صيغ الأدعية من الأمهات لأبنائهن في 27 رمضان.. لعلها ليلة القدر

ينتظر المسلمون ليلة 27 رمضان، والتي تعد أحد أهم الليالي الوترية، في العشر الأواخر من الشهر الكريم، لأنها قد تكون ليلة القدر، التي لا يرد فيها دعاء، لذا تكثف الأمهات من الدعاء للأبناء في هذه الليلة، حتى يستجيب الله لهن، ويحقق أمانيهنّ.

هناك صيغ عديدة لدعاء الأمهات للأبناء، منها «اللهم إن أبنائي قطعة من روحي، فأسألك يا إلهي أن تشفيهم من الأمراض، وتصرف عنهم الأسقام، وتعافيهم من الآلام والأوجاع».

أفضل صيغ أدعية الأمهات لأبنائهن

«اللهم ارض عن أبنائي، وقرّ عيني بنجاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة».

«اللهم اشفِ مرضاهم، واغفر لمذنبهم، وفرّج همّ المهموم منهم، واقضِ الدّيْن عن الدّائن منهم».

«اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلّوا وفي أي أمر عملوا يطلبون به رضاك».

«اللهم اهدي أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسر أمورهم ووفقهم وأصلح حالهم وأحوالهم».

«اللهم اهدِهم وردّهم إليك رداً جميلاً».

«اللهم اغفر لهم ذنوبهم، وكفّر عنهم سيّئاتهم، وارفع في الجنّة درجاتهم».

«اللهم حبّب خلقك فيهم، وسخّر لهم جنود سماواتك وأرضك لمنفعتهم، وارزقهم التوفيق في حياتهم».

دعاء للأبناء بالسعادة في الدنيا والآخرة

«اللهم أسعد أبنائي في الدنيا والآخرة، وارزقهم راحة البال وهناء العيش وصلاح الحال».

«اللهم إني أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وباعد بينهم وبين فعل المعاصي يا الله».