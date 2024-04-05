نائب محافظ قنا يشهد احتفال ليلة القدر بمسجد عبد الرحيم القنائي

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوي عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، والشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة.

ليلة القدر

في البدايه نقل نائب محافظ قنا تهنئة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لجموع الشعب المصري بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

مديرية الأوقاف في قنا

يذكر أن الحفل بدء بتلاوة آيات من القران الكريم للشيخ عبدالسلام إبراهيم، ثم كلمة مديرية اوقاف قنا، للشيخ حجازي محمد إمام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مؤكدا على أهمية إحيائها في الليالي الفردية من العشر الأواخر، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء أحمد الدندراوي إمام مسجد سعود، وفي نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ قنا 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديرا لحسن أدائهم المتميز لإداريا ودعويا، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.