في ليلة القدر.. عشرات الشهداء والجرحى بقصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

استمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية، التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وقصفت مناطق فلسطينية خلال ليلة 27 رمضان، التي يحتفل فيها المسلمون بليلة القدر، ونزول القرآن الكريم على النبي محمد- صلى الله عليه وسلم.

استشهاد عدد من المواطنين في قصف مدفعي

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم في قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من القطاع، حيث استهدفت المدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، كما استهدفت بالمدفعية شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وبيت حانون شمال القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فأنّ مدفعية الاحتلال قصفت منازل الفلسطينيين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية، من مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال ممتلكات المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف صوب الأحياء الجنوبية- الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع.

قوات الاحتلال تطلق نيرانها بشكل مكثف

وأطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات على وسط وغرب المدينة، بينما أدى جموع من أهالي القطاع النازحين صلوات القيام، في مخيمات اللجوء في مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين لتصل إلى 33091 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفعت حصلية الجرحى والمصابين لأكثر من 75750 في حصيلة غير نهائية.