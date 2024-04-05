مؤتمر صحفي لإعلان تقرير بعثة توثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة غدا

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز ميزان لحقوق الإنسان، فلسطين، غدا السبت، المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة المشتركة، لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في قطاع غزة.

مستشفيات شمال سيناء

وكان فريق محققي البعثة المشتركة، انتهى من جولته في زيارة مستشفيات شمال سيناء ومحافظات القناة، وكذلك إقليم القاهرة الكبرى لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في غزة، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بتلك المناطق.

مجلس أمناء المنظمة

وضم فريق البعثة المشتركة كل من محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيسًا للبعثة، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، ومحمد عبد الله، الباحث بمركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، فيما رافق الفريق كل من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عضو البعثة، وعصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، عضو البعثة.

وكانت البعثة قد قامت بزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مصر في العديد من المستشفيات، بعد من المحافظات المختلفة، واستمعت إلى شهادتهم حول الإصابات التي تعرضوا لها، نتيجة حرب الإبادة.