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دراما المتحدة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في باب الأسباط بالمسجد الأقصى

كتب:

منتصر سليمان
10:26 م | الجمعة 05 أبريل 2024
المسجد الأقصى _ صورة أرشيفية

المسجد الأقصى _ صورة أرشيفية

أدى 200 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين في باب الأسباط بالمسجد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قنابل إنارة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك أصوات انفجارات قوية تهز خان يونس إثر نسف الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غرب المدينة. 

 

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بقلم منتصر سليمان