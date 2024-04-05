قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين في باب الأسباط بالمسجد الأقصى

أدى 200 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على المصلين في باب الأسباط بالمسجد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أطلقت المدفعية الإسرائيلية قنابل إنارة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك أصوات انفجارات قوية تهز خان يونس إثر نسف الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غرب المدينة.