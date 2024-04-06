انتهاء صلاة القيام والفجر باعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في الأقصى

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع على المصلين، عقب صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ووقعت مواجهات في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط منازل الأهالي، حسبما أفاد تلفزيون فلسطين، في نبأ عاجل.

شرطة الاحتلال عززت قواتها في مدينة القدس المحتلة

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد عززت قواتها في مدينة القدس المحتلة، ونشرت نحو 3 آلاف فرد أمن في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بينما أدى 200 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، متجاوزين إجراءات الاحتلال وقيوده وعراقيله.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت هذه السنة في شهر رمضان، قيودًا إضافية على الوافدين للمسجد الأقصى، ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وتعرضوا لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال طالت على الأقل 27 معتكفًا.