مسلسل مليحة الحلقة 12.. هل تعود سيرين خاص لوطنها فلسطين؟

استطاع مسلسل مليحة الذي بدأ في النصف الثاني من رمضان، تسليط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل جيد، وتحديدًا بعد قدوم «مليحة» وأسرتها إلى مصر.

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل عام 2012 منذ ثورات الربيع العربي، وشهدت الحلقة 11 تمكن «مليحة» من السفر إلى سيناء مثلما طلب منها جدها، قبل أن يتوفى إثر إصابته في الأتوبيس أثناء عودتهم من ليبيا إلى مصر، بعد صعود بعض الإرهابيين للحافلة ومحاولة تفجيرها، حتى يساعدها الشيخ سالم في العودة لفلسطين، لنتابع ما سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة 12 اليوم السبت الموافق 6 أبريل.

مسلسل مليحة الحلقة 12

وعندما توجهت سيرين خاص إلى سيناء برفقة المقدم أدهم، الذي يمثل دوره الفنان دياب، طلبت من الشيخ سالم أن يساعدها على العودة لفلسطين، ليقص عليها قصة جدهم «الكبير» الذي كان له دورًا كبيرًا في التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وسلطت الحلقة الضوء على مؤتمر الحسنة 1968، والذي طلبت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير تنظيمه لإعلان استقلال سيناء عن مصر؛ ليساعد ذلك تل أبيب في السيطرة على سيناء، كما أخذ الجد يقص عليهم كيف كان له دورًا في تكبد جيش العدو خسائر فادحة، لنرى ما سيحدث في مسلسل مليحة الحلقة 12؟

وحرص الشيخ سالم على الاجتماع بشيوخ قبائل سيناء في الحلقة الماضية من مسلسل مليحة، ليطلب منهم مساعدة المقدم أدهم في التصدي للإرهاب في سيناء، بعد أن كثرت عمليات تهريب الأسلحة وانتشار الوجوه الغريبة في سيناء، كما أنه ذهب للمقدم أدهم ليرحب به بعد وصوله إلى سيناء ليخدم بها.