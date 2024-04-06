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دراما المتحدة

وكيلا «النواب» والأمين العام للمجلس ينعون الدكتور أحمد فتحي سرور

كتب:

ولاء نعمه الله
10:32 ص | السبت 06 أبريل 2024
الدكتور أحمد فتحي سرور

الدكتور أحمد فتحي سرور

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وفاة أحمد فتحي سرور

وفي بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، وصف وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس، الدكتور أحمد فتحي سرور بأنه صاحب التاريخ القانوني والبرلماني المشرف.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور عقب صلاة ظهر اليوم السبت من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، قبل أن يوارى الثرى بمقابر العائلة.

الدكتور أحمد فتحي سرور ولد 9 يوليو 1932 في محافظة قنا، وسبق وشغل منصب وزير التربية والتعليم، كما شغل منصب رئيس مجلس الشعب منذ عام 1991 وحتى 2011.

وتوفيت زوجته في شهر أبريل عام 2019، ولديه ولد وبنتان، ويمتلك سيرة حافلة بالمناصب القضائية والتنفيذية والتشريعية.

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محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.