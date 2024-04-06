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دراما المتحدة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

كتب:

عمرو هلال
09:53 ص | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات.

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