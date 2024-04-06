وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسى نسخة من موسوعة «رؤية»

أهدى الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، نسخة من موسوعة «رؤية» التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب، وتلخص جانبا من إصدار وزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني.

ووجه وزير الأوقاف، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، الشكر للرئيس السيسي على العينة والاهتمام بالخطاب الديني الرشيدي.