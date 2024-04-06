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دراما المتحدة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: مستحقة عن جدارة

كتب:

عمرو هلال
10:18 ص | السبت 06 أبريل 2024
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الولاية الرئاسية الجديدة وهي مستحقة عن جدارة، مشددًا على أن الشعب المصري قال فيها كلمته بما لم يقله من قبل.

وقال مختار جمعة، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، :«أسال الله أن يجعلها ولاية خير وبركة على مصر وأهلها أجمعين.. وأن يجازيك الله خير الجزاء عن ما قدمته وتقدمه لخدمة دينك ووطنك».

وأوضح أن عمارة بيوت الله في عهد الرئيس السيسي شهدت نهضة غير مسبوقة، موجهًا التهنئة للرئيس لفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024 «بطل السلام».

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