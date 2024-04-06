الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود بناء وتطوير المساجد خلال 10 سنوات

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضور احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، عرض فيلم تسجيلي عن فضل ليلة القدر، وكذلك عن جهود الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات في تطوير وبناء المساجد.

وعرض الفيلم العديد من المساجد التي جرى بناؤها وتطويرها خلال الـ10 سنوات الأخيرة، كمسجد مصر ومركزها الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة ودار القرآن الكريم.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، المُذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز».