شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي ومسلمي العالم بليلة القدر

توجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري وللعالم العربي والإسلامي شعوبًا وقادة بأجمل وأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بليلة القدر.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن ليلة القدر هي الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد، مشددًا على أن الله وصف هذا القرآن بأنه الكتاب الحكيم والمبين والحق وهو هدى ورحمة، والكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وأشار إلى أن الله أنزل القرآن الكريم بالحق والميزان ليحكم بين الناس إلى صفات أخرى من صفات الجلال والجمال والكمال، موضحًا أن مُبلغ القرآن الكريم هو أفصح الناس وأبلغهم وأعلمهم.