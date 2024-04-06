أزهري يفند علامات تحري ليلة القدر في 27 رمضان.. هل كانت أمس؟

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص ملايين المسلمين على تحري ليلة القدر، التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنها خيرا من ألف شهر، وهناك بعض العلامات الي وردت في السنة النبوية المشرفة تدل على حلول ليلة القدر.

هل ليلة القدر كانت أمس؟

وقال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في دار الإفتاء المصرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من أبرز العلامات التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن ليلة القدر قد بدأت هي الشمس والطريقة التي تشرق بها في هذا اليوم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تشرق دون شعاع.

ولفت الأطرش في حديثه عن تحري ليلة القدر في شروق شمس 27 رمضان، أن معرفة ليلة القدر يكون من خلال الشعور بالهدوء والسكينة، وكانت ليلة أمس فيها بعض هذه السمات، فكانت الليلة خالية من نباح الكلاب، كما لفت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع في درجات الحرارة في حين ليلة أمس كان طقسها معتدل مائل إلى البرودة قليلا مما يرجح أنها قد تكون ليلة القدر، فمن علامات حلول هذه الليلة المباركة التي أخبر عنها النبي هي أن يكون الطقس معتدل.

هل كانت ليلة 27 ليلة القدر.. علامات ليلة القدر

وأوضح الأطرش، أن خلو السماء من النجوم والشهب أحد العلامات التي أخبر عنها النبي أنها تدل على حلول ليلة القدر، وهي ليست العلامة الوحيدة التي يمكن ملاحظتها من السماء، ففي ليلة القدر يكون القمر كمثل شق جفنة بمعنى القمر يكون مثل نصف الطبق، كما أن ليلة 27 هي ليلة وترية مما يزيد احتمالية أنها قد تكون ليلة القدر.

وأضاف أنه من أهم علامات حلول هذه الليلة المباركة هو الشعور بالسكينة والهدوء، وتكون النفس مطمئنة، ويشعر العبد بهذا الهدوء أكثر عند الصلاة في جوف الليل.

أما عن شروق الشمس، فأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن الشروق واحدا من العلامات البارزة التي يمكن من خلالها معرفة إن كانت ليلة أمس هي ليلة القدر، وقد سطعت شمس اليوم دون شعاع، يتمكن المواطنون من النظر إليها في وقت الشروق دون أي أذى في العين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شروق الشمس دون شعاع هو واحدة من علامات ليلة القدر، وقد تحققت هذه العلامة اليوم وفقا لـ«الأطرش».

ورصدت «الوطن» لحظة شروق شمس اليوم في بث مباشر تم نشره على الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

وفي إطار متصل، نشر بعض المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، صورا ومنشورات حول شروق شمس اليوم والتي يرجح البعض منهم أن أمس كان ليلة القدر.