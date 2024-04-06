حدث ليلا.. إحياء ليلة القدر وزلزال بأمريكا والاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة، بما في ذلك إحياء ليلة القدر في مساجد العالم الإسلامي وفي الحرمين الشريفين، إلى جانب استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، مروري بالزلزال القوي الذي هز ولاية نيويورك الأمريكية.

زلزال قوي يهز نيويورك

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة شمال نيوجيرسي أمس الجمعة، مما أدى إلى حدوث هزات شعر بها سكان مدينة نيويورك، ووقعت هزة أرضية ثانية شعر بها سكان نيويورك ونيوجيرسي.

وأكّدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ الزلزال وقع بعد أقل من ثلاثة أميال تحت سطح الأرض بالقرب من محطة وايتهاوس بولاية نيوجيرسي، على بعد نحو 50 ميلًا من مانهاتن.

انتهاء صلاة التهجد باعتداء الاحتلال على المصلين في الأقصى

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع على المصلين، عقب صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ووقعت مواجهات في محيط حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز في محيط منازل الأهالي.

استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة

في ليلة القدر، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم في قصف صاروخي ومدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين، جراء قصف المدفعية منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وحي الصبرة وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة.

إحياء ليلة القدر في الحرم المكي والمدني

أدى جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، تحريًا لليلة القدر، في أجواء روحانية عالية.

كما أدى مئات الآلاف من المصلين صلاة العشاء والتراويح والقيام، في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وسط أجواء روحانية وإيمانية.