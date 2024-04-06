وكيل وزارة الأوقاف يوثق علامات ليلة 27 رمضان بالفيديو.. هل كانت ليلة القدر؟

منذ بدء الليلة الأولى من الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ويحرص المسلمون على تحري شروق شمس الليالي الوترية، باعتبارها العلامة الأبرز لتحديد ليلة ذلك اليوم العظيم الذي ينتظره الجميع، لتكثيف الدعاء وتلاوة القرآن، لما يحمله من فضل عظيم، وبدأ المسلمون بالفعل تحري ليلة القدر 27 رمضان منذ شروق شمس اليوم.

تحري ليلة القدر 27 رمضان

ويكون تحري ليلة القدر 27 رمضان عن طريق مراقبة أشعة الشمس في اليوم التالي، فإن ظهرت دون شعاع يعتبر ذلك من علامات ليلة القدر الصحيحة بحسب ما أوضحت السنة النبوية المطهرة، مع مراعاة تحري ليلة القدر في جميع الليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، وقد ورد في ذلك حديث عن عُبَادَة بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ».

وكان الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية، وثق بالفيديو شروق شمس يوم 27 رمضان عند منطقة الأهرامات، والتي ظهرت لا شعاع لها وعلق على الفيديو قائلًا: «إن شمس تلك الليلة ليس لها شعاع كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولا يزال قدامنا في رمضان أيام، ولازم نجتهد لأنّ الأعمال بالخواتيم زي ما قال سيدنا النبي، واللي هيقوم العشر الليالي كلها يبقى أدرك ليلة القدر لا محالة».

وأضاف أنه يتوقع بشكل كبير بأنها ليلة القدر، وأنّ العبد الذي يوفقه الله لقيام تلك الليلة والعبادة فيها على أكمل وجه فهذه بشرى له، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي الغفلة عن العبادة في باقي الليالي، لأنّ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية جميعها: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»، واليقين كما قال الإمام البخاري هو الموت، أي المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى آخر دقيقة في حياتك.

واستشهد وكيل وزارة الأوقاف بحديث النبي صل الله عليه وسلم: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها».

علامات ليلة القدر

وفي صحيح البخاري عن ‌زر، قال «سألت أبيّ بن كعْب رضي اللَّه عنه، فَقُلتُ: إنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يقولُ: مَن يَقُمِ الحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ القَدْرِ؟ فَقالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، أَرَادَ أَنْ لا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إنَّه قدْ عَلِمَ أنَّهَا في رَمَضَانَ، وَأنَّهَا في العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَأنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ -لا يَسْتَثْنِي- أنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلتُ: بأَيِّ شَيءٍ تَقُولُ ذلكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قالَ: بالعَلَامَةِ -أَوْ بالآيَةِ- الَّتي أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئذٍ لا شُعَاعَ لَهَا».

من علامات ليلة القدر، بحسب ما أوردت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، فقد ذكر الإمام القرطبي في «تفسيره» (20/ 137، ط. دار الكتب المصرية) لسورة القدر قوله: [الثانية: في علاماتها: منها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، وقال الحسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر: «إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا: أَنَّهَا لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، تَطْلُعُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ»، وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر، فأخذت من مائِه، فوجدته عذبًا سلسًا] اهـ.