شيخ الأزهر أثناء احتفالية ليلة القدر: لن نستعيد قدرتنا على النهوض إلا بتحقيق وحدة العرب
كتب:
محمد أيمن سالم
11:14 ص | السبت 06 أبريل 2024
شيخ الأزهر
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن حالة التفرق التي درج عليها أبناء أمتنا العربية منذ أمد بعيد، قد أصابت الجميع بما يشبه حالة «فقدان التوازن» وهو يتصدى لعظائم الأمور، وأعجزته عن مواجهة أزماتهم المتلاحقة مواجهة دقيقة، ومن يدقق النظر في خارطة وطننا العربي والإسلامي؛ يأسى كثيرا وطويلا، لما آل إليه الحال في فلسطين، وغيرها من دول عزيزة على قلوبنا، وسرعان ما يخلص إلى يقين لا يقبل النقيض، «نحن لن نستعيد قدرتنا على النهوض ومواجهة أزماتنا إلا بتحقيق وحدة العرب وتطبيق سياسة التكامل الاقتصادي وتغليب المصالح العامة»
شيخ الأزهر يدعو إلى «وحدة العرب» لاستعادة قدرتنا على النهوض
ودعا شيخ الأزهر خلال كلمته اليوم باحتفالية ليلة القدر، إلى ضرورة انتباه الجانب العربي لما يحدث في فلسطين، «تعاملنا مع قضية فلسطين والقدس الشريف لا يعكس حجم ما أنعم الله به علينا من ثروات بشرية وطبيعية هائلة، ومن عقول خلاقة في كل ميادين الحياة المعاصرة، ولدينا إيمان راسخ بالله تعالى وثقة لا تهتز في رحمته بالضعفاء والمستضعفين وأنه بالمرصاد للجبارين»
وأشار الإمام الأكبر إلى أنَّ ما تعج به منطقتنا اليوم من آلام وأحزان يجب أن يمثل نقطة تحول حاسم بين عهد عربي مضى، وعهد جديد تأخذ فيه الأمة العربية والإسلامية بأسباب القوة المدعومة بالإيمان بالله تعالى، كي تستحق مكانتها اللائقة بتاريخها وحضارتها، لافتا إلى أنَّ الخطوة الأولى الصحيحة على هذا الطريق هي قوله تعالى «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» [الأنفال: 46]، ومعنى: «فَتَفْشَلُوا» أي «تَجْبُنوا»، ومعنى «وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» أي «تخورَ قُواكم وتَذْهبَ دُولكم، وتَبيدَ حضاراتكم».
شيخ الأزهر يوجه علماء الأمة بالتكاتف للنهوض بالمجتمع الإسلامي
ووجه شيخ الأزهر علماء الأمة إلى النهوض -في غير إبطاء- لتحقيق وحدة علمائية تجمع رموز الإسلام من سنة وشيعة وإباضية وغيرهم ممن هم من أهل القبلة، يجتمعون بقلوبهم ومشاعرهم -قبل عقولهم وعلومهم- على مائدة واحدة؛ لوضع حدود فاصلة بين ما يجب الاتفاق عليه وما يصح الاختلاف فيه، وأن نقتدي في اختلافاتنا باختلاف الصحابة والتابعين الذي أثرى العلوم الإسلامية.
واختتم شيخ الأزهر كلمته بالتأكيد على ثقته بأن اتفاق علماء الأمة سيثمر بالضرورة اتفاق قادتها، وسيدفعهم إلى تحقيق المصالح القطرية في إطار المصلحة العربية والإسلامية، وهم قادرون على ذلك بفضل الله تعالى وعونه.