الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة، وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك بعد أيام، أعاده الله على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف السسيسي «نحتفل اليوم بهذه الليلة المباركة أتوجه بالدعاء لله تعالى أن يحفظ وطننا ويبارك جهود أبناءه المخلصين ويرحم ويتقبل شهدائنا، راجين الله أن يوفقنا لما فيه صالح وطننا».