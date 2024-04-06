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دراما المتحدة

السيسي: علماء الأزهر والأوقاف يصححون المفاهيم الخاطئة بشأن الإسلام ويتصدون للتطرف

كتب:

نرمين عفيفي
11:10 ص | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظة القرآن والفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وتوجه بالتحية للإمام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ممن يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح ونهجه المعتدل والتصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات: «ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معانٍ دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة في عظاء الله الكبير، واقرنت اقترانا وثيقا بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين بالفوز برضا الله، فلا يرجى الخير من الله دون عمل وكفاح».

 

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