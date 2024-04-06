السيسي خلال احتفالية ليلة القدر: نسعى بلا كلل لحصول الفلسطينيين على حقوقهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال، والعمل على إنفاذ المساعدات إلى القطاع.

وشدد الرئيس السيسي على موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما توجه الرئيس السيسي بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ مصر ويبارك جهود أبنائها المخلصين ويرحم ويتقبل شهداءنا راجين من الله أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خير وصالح وطننا العـزيز، كما وجه التهنئة لحفظة كتاب الله وإلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، والعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطي المعتدل والتصدي للغلو والتطرف ومواجهة الفكر المنحرف.

تابع أن ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معان دينية وروحانية كبيرة تعد موعدا سنويا متجددا لاستخلاص المعاني العظيمة، فعطاء الله الجزيل اقترن اقترانا وثيقا، بالبر والوفاء والاجتهاد مع اليقين في الفوز برضا الله، فلا يرجى الخير والمغفرة من الله دون عمل وكفاح.

وأضاف أن هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه اليوم في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات يسعى أبناء مصر المخلصون، كل في مجاله، إلى التغلب عليها مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقاتهم.

واختتم الرئيس كلمته قائلا: «إنه في هذه الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم هدى للناس ورحمة للعالمين ومصدر نور متجدد ضد الظلمات نتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا، وأن يمدنا بمزيد من قوة الإرادة، لمواجهة المخاطر والصعاب وأن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير».