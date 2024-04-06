الرئيس السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين بالمسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم من داخل مصر وخارجها، وذلك خلال حضوره احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

أسماء المكرمين من الرئيس السيسي

وتضمنت قائمة أسماء المكرمين من الرئيس السيسي التالي:

- محمد شعبان عبد الله جعفر، الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول، بجائزة قدرها مليون جنيه.

- أسماء يونس إبراهيم الباز، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، فائزة بالمركز الثاني في الفرع الأول بجائزة قدرها نصف مليون جنيه

- عبيد الله أبو بكر من دولة النيجر، الفائز بالمركز الأول في الفرع الثاني بجائزة قدرها 500 ألف جنيه.

- أنور إبراهيم، من دولة غانا، الفائز بالمركز الثاني في الفرع الثاني بجائزة قدرها 400 ألف جنيه.

الفائزون في فرع الناشئة

أما الفائزون في فرع الناشئة فهم:

- محمود محمد عدلي عبد المحيي محمد من محافظة المنيا، فائز بالمركز الأول في فرع الناشئة، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه

- محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية، فائز بالمركز الثاني في فرع الناشئة بجائزة قدرها 300 ألف جنيه.

وعقدت وزارة الأوقاف للمرة المسابقة العالمية الـ30 للقرآن الكريم بدار مصر للقرآن الكريم في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 وحتى 27 من أغسطس الماضي.