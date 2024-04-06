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دراما المتحدة

السيسي: أبناء مصر يقدمون ثمنا باهظا من أرواحهم وطاقتهم لبناء وطنهم

كتب:

نرمين عفيفي
11:13 ص | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في ظل ما نواجهة من صعاب وتحديات، يسعى أبناء مصر المخلصين للتغلب عليها، مقدمين في سبيل أمن ومصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها، أثمانا باهظة من أرواحهم وطاقتهم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات: «لا يفوتني أن أؤكد تضامننا مع الأشقاء الفلسطنيين في قطاع غزة، وأن مصر لم ولن تتوانى في بذل الجهد لإيقاف الحرب والعمل على إنفاذ المساعدات للقطاع»، مؤكدا موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وتابع الرئيس: «في هذه الليلة المباركة نتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا ويكلل جهودنا بالتوفيق وكل عام وأنتم بخير».

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