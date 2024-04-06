شيخ الأزهر: المؤسسات الدولية عاجزة ومشلولة عن تنفيذ حرف واحد من تعهداتها

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن المؤسسات الدولية والمواثيق العالمية، وفى مقدمتها مؤسسة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من المؤسسات التي تتعهد موادها الأولى ومواثيقها بحفظ السلام والأمن الدوليين ومبدأ المساؤة بين الدول الأعضاء وتجريم استخدام القوة والامتناع التام عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تقف اليوم عاجزة ومشلولة شللا رباعيا أقعدها عن تنفيذ بند واحد مما تعهدت بتنفيذه.

وأوضح شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المقامة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاعة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنها طالما غُلبت على أمرها وعلى إرادتها وقراراتها التي تحظى بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، بعد ما ترهبها تدخلات سافرة من قوى مستبدة مدربة على كتمان الحق حينًا، وإلباسه ثوب الباطل حينًا آخر، والعجرفة أحيانا كثيرة.

وتابع: «الأدهي من ذلك أن تدخل القوى الكبرى شريكا داعما بمالها الوفير وأسلحتها الفتاكة لقوى غاشمة، وهي تعلم علم القين انها ستسحق به الضعفاء والمستضعفين من الرجال والنساء والأطفال والمرضى، وأنهم يجيعونهم ويحيطونهم بضغوط لا قبل لهم بها ،حتى إذا ما خرجوا من ديارهم وأموالهم وهاموا على وجوههم صبوا فوق رؤوسهم من عذاب الجحيم ما سيكتبه التاريخ بدموع ودماء في أسود صفحاته».

وأضاف أن حالة التنازع والتفرق التي ‏درج عليها أبناء أمتنا العربية ‏منذ أمد بعيد، أصابت الجميع بما يشبه حالة فقدان التوازن، ‏‏وهو يتصدى لعظائم الأمور، وأعجزته عن مواجهة أزماتهم ‏المتلاحقة مواجهة دقيقة.