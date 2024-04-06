دورة «فلسطين» الرمضانية: الكأس للفائز.. والدعم لأشقائنا

تحت شعار «فلسطين» انطلقت دورة رمضانية بمركز شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تعبيراً عن دعم شباب مدينة بيلا للقضية الفلسطينية، وتضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة الصامدة.

إطلاق اسم «فلسطين» على الدورة الرمضانية لدعم القضية الفلسطينية

«لتاني سنة بنّظم دورة رمضانية في شهر رمضان المبارك ولكن السنادي الوضع مختلف علشان كده قررنا إطلاق اسم فلسطين على الدورة الرمضانية لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم ولو بمجرد دعم وذكر اسمهم عشان نقول للعالم إنّ الرياضة مش مجرد كورة فقط وأنها منبر ودعم القضية الفلسطينية»، بهذه الكلمات بدأ إسلام حمزة، أحد منظمي الدورة الرمضانية التي تُقام بملعب المونديال بمركز شباب بيلا، حديثه لـ«الوطن».

20 فرقة تُشارك في دورة «فلسطين» الرمضانية وفقاً لـ«حمزة»: «الدورة 4 مجموعات وكل مجموعة 5 فرق فقط، والصعود هيكون أول وثاني من كل مجموعة ثم اللجوء لدور 8 بين الـ8 فرق الصاعدة ودور أربعة ونهائي، والجوائز المقدمة عبارة عن أحسن لاعب وأحسن أخلاق والهداف وأحسن حارس وأحسن مدافع، ودي جوائز فردية، وجوائز المركز الأول هتكون عبارة عن ميدليات وأطقم رياضية وكأس مقدم، أما جوائز المركز الثاني فهتكون عبارة عن ميداليات وأطقم رياضية»

حضور جماهيري كبير لمتابعة فعاليات دورة «فلسطين»

حضور جماهيري كبير تشهده دورة «فلسطين» بمركز شباب بيلا بحسب رأفت العربي، أحد منظمي الدورة الرمضانية: «دورة فلسطين فيها حضور جماهيري كبير من الشباب والأطفال وحتى الكبار والتفاعل مميز جداً، والجمهور عامل أجواء محترمة».

تحرص الجماهير على حمل علم فلسطين خلال الدورة الرمضانية كما أكد مصطفى أبو زيد، أحد منظمي الدورة الرمضانية: «أحلى حاجة في الدورة السنادي إنّ اسمها فلسطين وهي دعم ومؤازرة لفلسطين وأهلنا في غزة ضد القصف المستمر من الكيان الصهيوني، وحقيقي علم فلسطين بيكون منوَّر ملعب المونديال بمركز شباب بيلا اللي بتُقام فيه الدورة الرمضانية، وبجد تفاعل الجماهير مع الدورة الرمضانية حاجة تفرّح وتشرّف وبتأكد إننا فاكرين إخواتنا في فلسطين وبندعمهم ولو بأقل شئ».