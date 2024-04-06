وصول جثمان أحمد فتحي سرور إلى مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس (صور)

استقبل مسجد حسن الشربتلي، في التجمع الخامس، قبل قليل، جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر، قبل وداعه ونقله إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بمدينة نصر، خلف هيئة الرقابة الإدارية، والتي تضم شقيقه الذي توفى قبل عام في حادث سير بمنطقة التجمع.

وفاة فتحي سرور

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 92 عاماً.

موعد ومكان جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

وبحسب ما أعلنته أسرة الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور، يشيع جثمان الراحل ظهر اليوم السبت، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.