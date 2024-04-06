«تحالف الأحزاب المصرية» ينعى وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور

نعى المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا وفاه السياسي والبرلماني الكبير والقدير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي السابق.

وفاة أحمد فتحي سرور

وأكد «تحالف الأحزاب المصرية» في بيان، أنّ مصر بل والعالم فقد بوفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رجلا من خير رجال السياسة والبرلمان والقانون، وله العديد من البصمات الهامة في المجال الدستوري والبرلماني.

وقدم «المجلس الرئاسي» خالص العزاء لأسرة الفقيد والأسرة البرلمانية والقانونية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تيسير مطر ينعى وفاة أحمد فتحي سرور

ونعى النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، البرلماني والسياسي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس البرلمان المصري السابق.

وقال «مطر» إنّ الدكتور فتحي سرور كان أستاذًا وأخًا وأبًا لي وللعديد من نواب الشعب المصري، وتعلمت منه وعلى يديه الكثير، وأحبنا وأحبابناه، وسيظل في قلوبنا وعقولنا: «رحم الله الفقيد الغالي وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».