«الأرصاد»: بدأنا العودة تدريجيا للمعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه اعتبارا من اليوم ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تؤثر علينا وتبدأ معها انخفاضات طفيفة في قيم الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات عن الأيام الماضية.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع لها أن تكون 27 درجة مئوية نهارا، وبدأنا تدريجيا نعود للمعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

انخفاض قيم الحرارة وأجواء اليوم ربيعية إلى مائلة للحرارة نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشهد سُحبا منخفضة ومتوسطة تحجب جزءًا من أشعة الشمس على مدار اليوم، وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة وأجواء اليوم ستكون ربيعية إلى مائلة للحرارة نهارا على المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ودافئة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط لأنها أقل حرارة من المحافظات الداخلية».