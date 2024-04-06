خلال ساعات.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية ورياح وأمطار تضرب 10 محافظات

تقلبات جوية شديدة من المتوقع أن تشهدها بعد المناطق في الجمهورية خلال الساعات المقبلة، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، بالإضافة إلى نشاط الرياح التي تزيد الإحساس بالبرودة.

خريطة سقوط الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك بعض المناطق التي يكون بها سقوط أمطار، ومنها: «الإسكندرية، والإسماعيلية، والبحيرة، والسويس، ومطروح، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ» بالإضافة إلى بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري.

وأعلنت «الأرصاد» أنّ هناك بعض المناطق تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ومنها شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري.

نصائح لمواجهة التقلبات الجوية

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على المواطنين في حالة الطقس السيئ، تجنب الخروج من البيت، حال انتشار العواصف والأمطار، مع ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل، بالإضافة إلى تجنب التعرض لجميع مصادر الأتربة.

ونصح «بدران» بتعقيم الأسطح بشكل دوري عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى غسل الملابس حال العودة للبيت، وغلق الأبواب والمنافذ بإحكام.

رياح الخماسين

وفي وقت سابق، نصح الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بضروري توخي الحذر فيما يتعلق بتبديل الملابس خاصة في الليل؛ وذلك لاختلاف درجات الحرارة في النهار والليل، مؤكدًا أهمية ارتداء ملابس إضافية خلال ساعات الليل، فضلا عن ارتداء الكمامات في النهار؛ خاصة مرضى الحساسية، لأنه من المتوقع أن تشهد فترة عيد الفطر المبارك حدوث رياح الخماسين، المثيرة للأتربة.