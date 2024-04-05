«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. عودة الأجواء الباردة وسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس غدا في مصر، اضطرابات في الأحوال الجوية، التي تستمر لمدة أسبوع، ويصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسقوط أمطار، فضلًا عن نشاط الرياح التي تزيد الإحساس بالبرودة، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ من المتوقع أن يكون الطقس أول أيام عيد الفطر 2024 ممطر بغزارة، وسط نصائح بارتداء الملابس الشتوية خلال الاحتفال بالعيد.

تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر، ودرجة الحرارة العظمى والصغرى، وأماكن سقوط الأمطار، وتوقعات الطقس في الإسكندرية، فضلًا عن حالة الطقس في الأيام المقبلة، وطقس أول أيام العيد.

الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر، انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وحتى شمال الصعيد، إذ تسود أجواء مائلة للحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وأقاليم شمال الصعيد، بينما تكون دافئة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تصبح مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء ليلًا وفي الصباح الباكر.

أمطار تضرب 13 محافظة

وتضرب أمطار خفيفة مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة، والتي تتضمن نحو 13 محافظة وهي «الإسكندرية، والإسماعيلية، والبحيرة، والسويس، ومطروح، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والقليوبية، والمنوفية، والغربية».

درجة الحرارة اليوم في مصر

تأتي درجة الحرارة اليوم في مصر، بحسب توقعات الأرصاد الجوية، للعظمى والصغرى كما يلي:

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 27 والصغرى 15.

السواحل الشمالية.. العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء.. العظمى 30 والصغرى 23.

شمال الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 15.

جنوب الصعيد.. العظمى 36 والصغرى 22.

الطقس اليوم في الإسكندرية

وفيما يخص الطقس في الإسكندرية اليوم، فإنّه يشهد أجواء دافئة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، وسط وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وأوقات متقطعة، فضلًا عن انخفاض درجة الحرارة، ونشاط حركة الرياح التي تزيد الإحساس بالبرودة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

الطقس في الأيام المقبلة

تتضمن توقعات الطقس في الأيام المقبلة، انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة اعتبارًا من الأحد المقبل، ويصاحبه سقوط أمطار، ونشاط حركة الرياح، والتي تستمر حتى أول أيام عيد الفطر 2024، إذ يستمر سقوط الأمطار لمدة 4 أيام.