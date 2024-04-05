بعد تحذير «الأرصاد» من أصعب 3 أيام.. 7 فواكه تحميك من الإنفلونزا الموسمية

تغيرات جويدة شديدة تشهدها الفترة الحالية في حالة الطقس، بكافة أنحاء البلاد، وخلال الأيام الماضية كانت درجات الحرارة مرتفعة، ما جعل الكثيرون يتجهون إلى ارتداء الملابس الصيفية اعتقادا أن الطقس الصيفي بدأ، مع انتهاء فصل الشتاء رسميًا ولكن كشفت هيئة الارصاد الجوية عن عدة تحذيرت من طقس الأيام المقبلة التي يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، نظرا لوجود نشاط في الرياح، الأمر الذي أثار القلق بين المواطنين من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وفي هذا الشأن، قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عدة نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالإنفلونزا خلال التغيرات الجوية والتي جاءت منها تجنب مخالطة أي شخص مريض بعدوى تنفسية، كما أن يجب على المصابين البقاء في المنزل وعدم الخروج لمدة يوم على الأقل بعد زوال الحمى لتقليل احتمال نقل العدوى للآخرين.

نصائح لتجنب الإصابة من الإنفلونزا الموسمية

ونصح «بدران» بضرورة التغذية الجيدة من خلال تناول وجبات غذائية طبيعية متوازنة في الكم والنوع وعدم نسيان الأغذية الغنية بفيتامين سي مثل الجوافة والكيوي والفلفل الملون والفراولة والبرتقال واليوسفي والليمون بالإضافة إلى غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو يمكن استخدام معقم لليدين يحتوي على الكحول حال عدم توفر الماء والصابون.

وجاءت من ضمن النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها لتجنب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية منها تجنب لمس العينين والأنف والفم وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس وأيضا يجب على مرضى الربو الالتزام بعلاج الربو الموصوف من الطبيب لتجنب أي مضاعفات عند الإصابة بالانفلونزا وكذلك يفضل تنظيف وتطهير الأسطح المتعددة اللمس.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية سيكون المواطنين على موعد مع انخفاض درجات الحرارة مجددا بداية من الأحد حتى يوم الثلاثاء، وذلك على أنحاء المحافظات بسبب نشاط الرياح.