ضبط 100 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حيازة مالك مخزن بدون ترخيص، في دائرة قسم شرطة بدر، كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 100 كيلو جرام سلع غذائية متنوعة، واعترف بإدارته المخزن بدون تـرخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.