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دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 20 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:53 م | الإثنين 01 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

اعلنت وزارة الداخلية أنّه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية اقتربت من 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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