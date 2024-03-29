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دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 34 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:57 م | الجمعة 29 مارس 2024
قضية اتجار بالعملة.. تعبيرية

قضية اتجار بالعملة.. تعبيرية

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 34 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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