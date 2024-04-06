الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال أكرم سلامة القيادي في حركة حماس.. من هو؟

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ ضربة جوية جنوب قطاع غزة الأربعاء الماضي، أسفرت عن اغتيال قيادي كبير في الأمن الداخلي لحركة حماس، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

اغتيال أحد قيادات حماس

وفي بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك»، تم الإعلان عن اغتيال أكرم عبد الرحمن حسين سلامة، الذي شغل عدة مناصب رئيسية في حركة حماس، بما في ذلك منصب نائب رئيس منطقة خان يونس، وذلك بسبب تخطيطه لشن هجمات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البيان، أن العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، وذلك عن طريق طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، بأن عددًا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء القصف الصاروخي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على منازل المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية منازل المواطنين

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية منازل المواطنين في عدة أحياء بقطاع غزة، بما في ذلك حي الزيتون جنوب شرق المدينة وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة نحو 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما تم استهداف منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة من قبل المدفعية الإسرائيلية، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.