38 فريقا من 23 جامعة تتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة «قمة مصر»

اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، المرحلة الأولى من مسابقة «قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية»، بالتعاون مع منظمة «Hult Prize» العالمية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تمثل فرصة مميزة للطلاب للمشاركة الحقيقية في تغيير مجتمعهم في المجالات البيئية والاجتماعية، من خلال تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة وغير تقيليدية.

لجنة من الخبراء والمتخصصين لتقييم المشاريع المقدمة

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وفتح المجال أمامهم لعرض أفكارهم ومشاريعهم على خبراء ومستثمرين، مما يُساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس على الأرض.

وأكد «خليل»، أن المرحلة الأولى من المسابقة شهدت تقدم 160 فريقًا بإجمالي 600 طالب من 40 جامعة، تأهل منها للمشاركة 38 فريقًا من 23 جامعة، وسيتم تقييم المشاريع المقدمة من قبل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار والمجتمع.

الفائز بالمركز الأول يمثل مصر في مسابقة عالمية

وأكد «خليل»، أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلاً عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة «Hult Prize» العالمية، التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وستمائة ألف دولار.