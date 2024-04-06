الكشف على 1213 رأس ماشية في قافلة بيطرية بكفر الشيخ

شهدت قرية أبو عليوة الغربية التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

الكشف على 1213 حالة من الماشية والطيور

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 1213 حالة من الماشية والطيور بقرية أبو عليوة الغربية والقرى المجاورة، عبارة عن 1150 حالة دواجن، و20 حالة تناسليات، و40 حالة باطنة، و3 حالات جراحة، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، والدكتور سمير الشاذلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وسام يسن، مدير إدارة سيدي سالم البيطرية، والدكتور عماد الدين عبد العزيز، طبيب بإدارة الرعاية، والدكتورة عزة الحداد، طبيب بإدارة الرعاية، والدكتور أحمد صلاح الشافعي، مدير وحدة الصالحات.

تعاون مشترك ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، وضمن مبادرة «حياة كريمة».