دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر

قالت دار الإفتاء المصرية إن استطلاع هلال شهر شوال المبارك للعام 1445، سيكون يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل الجاري، وستعلن الإفتاء عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس يوم الاثنين، في بيان رسمي للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

استطلاع هلال شهر شوال

وقالت دار الإفتاء في بيان رسمي، إنها ستقوم بعمل بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد مغرب يوم الاثنين، لإعلان موعد بداية عيد الفطر المبارك.

وكان أكد معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيكون مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء يوم الرؤية، وذلك بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445 هجريا، موضحا أن الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024.

صيام 6 أيام من شوال

وفي سياق متصل، قالت الإفتاء إنه ورد في السنة المشرفة الحث على صيام 6 أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان واستطلاع هلال شهر شوال، وهو ما يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».