كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف تستطلع هلال شهر شوال

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، يوماً استطلاعيًا، لتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 2023 يوم الخميس المقبل 29 رمضان 1444 هجريًا.

«علوم الملاحة» إحدى لجان الرصد والتحري لدار الإفتاء المصرية

وأشار رئيس جامعة بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف تُعد إحدى لجان الرصد والتحري التي ترسلها دار الإفتاء المصرية، لتغطية الرؤية على مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على اجراء الاستطلاعات المختلفة.

لجنة من الكلية لإعداد تقارير تحري لرؤية الشهور العربية

من جانبه قال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة في جامعة بني سويف إنه هناك لجنة من الكلية مكونة من الدكتور حسام فتحي نصار وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد، وذلك لإعداد تقارير تحري لرؤية هلال الشهور العربية، وذلك بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.

تدريب الطلاب على استخدام التليسكوب في رصد الأقمار واستطلاع الشهور العربية

وأضاف: تقوم لجنة الرصد بتدريب الطلاب على استخدام التليسكوب في رصد وتتبع الأقمار الصناعية واستطلاع الشهور العربية، وأنه تم استطلاع الشهور العربية كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأن الكلية قامت باستطلاع آخر شهر رمضان الكريم.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية، أن الكلية ليست جهة إفتاء وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة في تحرى الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم، مشيرًا إلى أن الكلية أحد لجان الرصد التي تساهم في تحري الشهر الكريم والشهور العربية، وأن الكلية تكن كل الاحترام والتقدير لدار الإفتاء المصرية متمثلة في فضيلة مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام حيث إنها الجهة الوحيدة التي لها الرأي النهائي لمواعيد بدايات ونهايات الشهور الهجرية.