هل تتعذر رؤية هلال شهر شوال في مصر؟.. «البحوث الفلكية» يجيب

مع اقتراب نهاية شهر رمضان من كل عام، يُفتح جدل بشأن رؤية هلال شوال، في ظل وجود العديد من الظواهر الفلكية، لأن الأمر يرتبط بصيام يوم أقل أو زيادة في شهر رمضان، في ظل اختلاف أيام بداية الشهر الكريم على مستوى عدد من الدول، فبعض الدول أعلنت 11 مارس أول أيام شهر رمضان والبعض الآخر اعتمد 12 مارس أول أيام الشهر الكريم.. فكيف حسم العلماء الجدل حول هذا الأمر؟

هل تصعب رؤية هلال شوال؟

يبدو أن رؤية هلال وانقضاء شهر رمضان قد تتعذر أيضًا لعدة عوامل محيطة، ستصعب من مهمة رؤية الهلال، وهو ما يفسره الدكتور ياسر عبدالهادي الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في حديثه لـ «الوطن»، والذي أوضح خلاله أن تعذر رؤية الهلال لم يصبح عائقًا كما كان في وقت سابق، خاصة أن الحسابات الفلكية باتت أكثر حسمًا في السنوات الأخيرة.

متى موعد انتهاء شهر رمضان؟

هل سيكون هناك عوائق لرؤية هلال شهر شوال؟.. يقول عبدالهادي إن هناك العديد من المعوقات التي تصعب من مهمة رؤية الهلال، لذلك يتم اللجوء إلى عوامل أخرى في بعض الأحيان، من أجل حسم موعد نهاية رمضان من عدمه، أبرزها الاعتماد على رؤية الهلال في البلدان المجاورة، خاصة أنه كلما اقتربت غربًا أو جنوبًا تصبح الرؤية أفضل بكثير وممكنة.

وأضاف: «الشمس ألمع من الهلال 450 ألف مرة، لذلك سيكون رؤيته شبه مستحيلة، إلا إذا كان بعيدًا عن الشمس، وفي بعض الأحيان يصعب رؤيته أيضًا بسبب وجود سراب أو ظروف جوية غير متوقعة في وقت الرؤية».

هل يؤثر كسوف الشمس على رؤية هلال شوال؟

أما عن تأثير الكسوف على رؤية الهلال، قال: «بالنسبة للدول اللي بدأت رمضان يوم 11 مارس لن تكون هناك مشكلة ولا حتى مادة للنقاش لأن حدوث الكسوف بعد غروب الشمس يعني أن الهلال لن يكون قد ولد بعد، وبذلك سنتم عدة رمضان 30 يوماً ليكون يوم 10 أبريل هو أول أيام عيد الفطر السعيد».

وعن الدول التي بدأت رمضان يوم 12 مارس وليس 11، سيكون الوضع مختلفًا بعض الشئ، إذ أوضح: «بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم 12 مارس «متأخرة يوماً» فسيكون اليوم الكسوف بالنسبة لها هو يوم 28 رمضان «وهو ليس يوم الرؤية الشرعي 29 رمضان»، وبذلك فإن عليهم الانتظار حتى يروا الهلال بعد مغرب اليوم التالي، هناك تكون الفرصة متاحة للاختلاف فيما بينهم وفقاً لضوابط منهج الرؤية الشرعية عندهم التي تشترط الرؤية العينية وليس مجرد الاقتران ووجود المكث حسابياً.. لكن نحن نتمنى ألا يحدث هذا وأن يتحد المسلمون في شعائرهم كأمة واحدة».