أول أيام عيد الفطر في الكويت 2024.. تعرف على الإجازات

مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، يستعد مسلمو الكويت لاستقبال أول أيام عيد الفطر في الكويت 2024، للتحضير وتأدية صلاتهم في الوقت المحدد، وذلك بعد ثبوت هلال شهر شوال.

أول أيام عيد الفطر في الكويت 2024

ويبذل المسلمون خلال شهر رمضان المبارك قصارى جهدهم في أداء الفروض الخمسة وصلاتي التراويح والتهجد، بالإضافة إلى الأعمال التطوعية مثل ترتيل آيات القرآن الكريم وأذكار الصباح والمساء، إذ ينتظر المسلمين في الكويت معرفة أول أيام عيد الفطر في الكويت 2024 والذي من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وحتى يستعد الأشخاص الاستعداد له والاحتفال بقدومه.

وبمناسبة أول أيام عيد الفطر في الكويت 2024، أصدر ديوان الخدمة المدنية بالكويت قراراً بتعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الجاري، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، سيتم استئناف الدوام يوم الأحد الموافق 14 إبريل في نفس الشهر، وفقاً لإعلان وكالة الأنباء الكويتية.

عيد الفطر في الكويت 2024

وصرح ديوان الخدمة المدنية عن مواعيد الإجازات في عيد الفطر المبارك، حيث أكد في تغريدة عبر تطبيق «إكس» أن الأيام الأول والثاني والثالث من عيد الفطر ستكون عطلة رسمية في البلاد، وأوضح أن هيئات العمل الخاصة ستحدد مواعيد عطلاتها وفقًا للمصلحة العامة.

في أول أيام عيد الفطر، يتوجه المسلمون إلى الساحات والمساجد الكبيرة لأداء صلاة العيد، حيث تعم البلاد أجواء من الفرح والبهجة، ويتم الاحتفال بالعادات والتقاليد الكويتية من خلال تحضير أشهر الأطباق والحلويات الشرقية اللذيذة، وزيارة العائلة والأصدقاء في أجواء مليئة بالسعادة والفرح.