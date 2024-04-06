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دراما المتحدة

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الجيزة 2024

كتب:

وائل فايز
02:21 م | السبت 06 أبريل 2024
ساحة مسجد مصطفى محمود

ساحة مسجد مصطفى محمود

بدأت محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف تحديد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في الجيزة 2024 وذلك مع اقتراب موعد العيد ضمن  اجراءات المحافظة لاستقبال العيد.

ساحات عيد الفطر في الجيزة 2024

 ومن أبرز الساحات والمساجد التى تشهد صلاة عيد الفطر بالجيزة 2024  ما يلي:

- مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

 - مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

 - مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

- ساحة مسجد المغفرة بالعجوزة.

- ساحة مسجد النيل بالدقي.

- ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور.

- ساحة مسجد آل حمد ببولاق الدكرور.

- ساحة السلام وراق الحضر.

- ساحة مسجد الحصري بأكتوبر.

- ساحة عماد راغب بأكتوبر.

استعدادات عيد الفطر المبارك 

تواصل أجهزة محافظة الجيزة الإستعداد لعيد الفطر بالتعاون مع الجهات الخدمية  والأمنية  والعمل على توفير الخدمات وتطهير محيط ساحات صلاة عيد الفطر بالجيزة بمختلف الأحياء والمدن بالتعاون مع  الهيئة العامة للنظافة والتجميل والتركيز على  تطهير ورفع كفاءة الشوارع المؤدية لساحات العيد  حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد، فضلا عن استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، وإلغاء الإجازات في بعض الجهات الخدمية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين فترة عيد الفطر.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.