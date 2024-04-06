رئيس «النيابة الإدارية» ناعيًا فتحي سرور: «قامة علمية شامخة»

نعى المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي شاءت إرادة المولى عز وجل أن يرحل عنا في هذه الأيام المباركة.

مؤلفاته مرجع علمي

وأكد أن الفقيد كان قامة علمية شامخة وأستاذًا للأجيال، كانت ومازالت مؤلفاته مرجعًا علميًا وفكريًا لكل دارسي القانون، وممارسي رسالة القضاء والمحاماة، رحم الله الفقيد، وألهمنا جميعًا وأسرته وذويه الصبر والسلوان.