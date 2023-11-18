أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

شهد اليوم السبت، المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، كما شهد أداء اليمين كل من المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولفيف من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقيادات الوزارة والنيابة العامة، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قرارالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقمي 431، 432 لسنة 2023 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.

المرة الأولى لحلف اليمين في العاصمة الإدارية

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها أداء اليمين لأعضاء النيابة العامة في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد الذي تولى منصبه في سبتمبر الماضي.

والتقط الأعضاء الجدد صورة تذكارية مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.