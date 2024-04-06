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دراما المتحدة

مصادر رفيعة المستوى: مفاوضات بالقاهرة غدا بشأن التهدئة في قطاع غزة

كتب:

عمرو هلال
03:22 م | السبت 06 أبريل 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مصادر مصرية رفيعة المستوى، بأن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضحت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل التوصل لاستعادة الهدوء بقطاع غزة، مشددة على أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة.

وأضافت المصادر، أن وفد قيادي من حماس يصل القاهرة غدا بدعوة مصرية، وذلك لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة.

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بقلم عمرو هلال