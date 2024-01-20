رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: مصادر مصرية رفيعة المستوى تنفي تقارير إسرائيلية عن موافقة مصر على احتلال محور فلادلفيا

كتب:

منتصر سليمان
12:04 ص | السبت 20 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوي تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين «فلادلفيا»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت المصادر المصرية رفيعة المستوي، أن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسًا يوميًا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان.

اقرأ المزيد:

«وفا»: عودة تدريجية لخدمات الاتصالات في قطاع غزة

رغم العدوان الإسرائيلي.. كنيسة القديس يورفوريوس في غزة تحتفل بعيد الغطاس (صور)

البيت الأبيض: بايدن تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن التطورات في غزة

محمد عبدالجواد يكتب: أطلال غزة مصائد الموت.. حلل يا دويري!!

أيمن الرقب: مصر صاحبة الفضل في تثبيت الرواية الفلسطينية منذ اليوم الأول لحرب غزة

قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة يسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين
بقلم منتصر سليمان