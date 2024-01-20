«القاهرة الإخبارية»: مصادر مصرية رفيعة المستوى تنفي تقارير إسرائيلية عن موافقة مصر على احتلال محور فلادلفيا

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوي تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن موافقة مصر على مقترح يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين «فلادلفيا»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضافت المصادر المصرية رفيعة المستوي، أن مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسًا يوميًا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان.